Colisão entre três carretas mata dois e deixa mulher ferida na BR-101

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em uma colisão envolvendo três carretas no km 386 da BR-101, na altura de Rio Novo do Sul, por volta das 23h15 desta quinta-feira (27).

Por causa do acidente, a rodovia acumula filas de veículos de aproximadamente 10 km no sentido sul e 4 km no sentido norte. O trânsito está fluindo no sistema Pare-Siga.

Segundo a PRF, dois homens, motoristas de duas carretas, morreram no acidente. A esposa de um dos motoristas foi socorrida com ferimentos para a Santa Casa de Cachoeiro. De acordo com informação de testemunhas, uma criança também estaria em uma das carretas.

De acordo com informações da Eco-101, tráfego está totalmente liberado. Lentidão de 13 km, no sentido sul, e 8 km, no sentido norte. (Informações: A Gazeta)