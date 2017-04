Colo Colo terá patrocínio da Buriti na “segundona”

A rede de Lojas Buriti patrocinará o Colo Colo na disputa pela vaga na Série A do Campeonato Baiano de Futebol do próximo ano. O contrato foi assinado por representantes do clube ilheense e da empresa de material de construção, em Ilhéus.

O contrato foi assinado pelo diretor comercial da Buriti, Mauro Luiz Ribeiro, e a diretora de marketing da Alpha Sports, Kethllen Ribeiro. A Alpha será a responsável pela gestão do futebol do Tigre Ilheense. “A parceria firmada com as Lojas Buriti só vem fortalecer o time, além de permitir uma relação mais próxima com o torcedor”.

Segundo Mauro Ribeiro, o compromisso firmado com o Colo Colo integra a missão das Lojas Buriti. “A ideia é somar esforços para que o Colo Colo, que é uma paixão do povo de Ilhéus, possa fazer um bom campeonato e, no final, subir para a primeira divisão, lugar de onde o tigre não deveria ter saído. Desejamos que esse elenco possa dar muita alegria a essa torcida que merece”, disse Mauro Ribeiro. (Informações: Blog Pimenta)