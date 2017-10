Com a filha no colo: Homem é executado a tiros em Teixeira de Freitas

Na manhã deste domingo, dia 15 de outubro, Ricardo Gonçalves, o “Carioca”, de 48 anos, caminhava com a filha no colo, na Rua Egberto Pina, no Bairro Tancredo Neves, região oeste de Teixeira de Freitas, quando foi surpreendido por dois elementos, sendo um deles armado. Sem falar nada o atirador sacou a arma e efetuou vários tiros à queima roupa na vítima, que caiu e veio a óbito no local, enquanto a criança saiu ilesa do ataque.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, logo após ser alvejado, Egberto caiu lentamente, como se estivesse protegendo a filha, que ficou com manchas de sangue no pai na roupa. Em seguida os pistoleiros fugiram a pé e tomaram rumo ignorado.

Na perícia de local a cargo dos peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foi constatado que a vítima apresentava cinco perfurações de arma de fogo. No local não foi localizada nenhuma cápsula, reforçando a hipótese do uso de revólver, possivelmente calibre 38.

Após a perícia e levantamento cadavérico o corpo foi removido ao IML para exames de necropsia. O crime segue sendo investigado pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)