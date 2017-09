Com menos de 8 meses de governo, primeira dama tira férias na Europa e recebe salário integral em Itamaraju

Pelo visto os postos de primeira dama e secretária municipal de Assistência Social de Itamaraju, fizeram bem para Fabiana Angênica, esposa de Marcelo Angênica (PSDB), já que em menos de oito meses de administração, resolveu tirar férias na Europa.

No roteiro do turismo da primeira dama, tudo registrado em seu perfil no Facebook, constam visitas a lugares históricos da Áustria e Hungria, envolvendo visita à Galeria Albertina, um museu de arte de Viena, dedicado à preservação e divulgação de uma das mais importantes coleções de artes do mundo. Lá ela visitou, como postado também em seu Facebook, exposições de Picasso e Monet. Ainda em Viena a primeira dama e secretária assistiu um concerto da Ópera Don Giovanni, com repertório de Mozart.

Informando aos seus seguidores ser uma beleza mundial, Fabiana Angênica visitou o Palácio de Schönbrunn, também conhecido como Palácio de Versalhes, um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria, localizado no Hietzinh, o 13º distrito de Viena. Na parte externa do palácio a primeira dama, que também é secretária de Assistência Social de Itamaraju, pousou diversas fotos, entre elas uma em meio ao jardim florido e outra sentada ao gramado tendo à sua frente uma visão espetacular.

No dia da viagem, em 12 de agosto, Fabiana Angênca postou fotos com passaportes seguros por ela e por sua prima/irmã Juliana Duboc. “Conforme prometido, mais um niver juntas. Partindo pra realizar um sonho de infância com minha irmã mais linda do mundo!!!”, escreveram.

E completaram em outro post no Facebook de ambas. “Áustria…sonho realizado!!! Conhecendo o segredo de Viena, eleita oito vezes consecutivas a melhor cidade do mundo pra se viver”. Nas publicações não faltaram elogios dos seguidores de Fabiana Angênica, como o de Cida Castro, que parece trabalhar com a primeira dama e secretária. “Está fazendo falta chefinha. Deus permita que você se divirta com alegria e muita paz”.

No total, pelo monitoramento feito pela reportagem, Fabiana Angênica permaneceu em viagem do dia 12 ao dia 24 de agosto, portanto 12 dias de férias. Nesse período o Teixeira News telefonou para a Secretaria de Assistência Social e recebeu a informação que a secretária estava viajando. Ao ser perguntada a telefonista disse que a titular da pasta estava fora da Bahia. Nesse dia as publicações da visita em férias aos dois países europeus já tinham sido realizadas pela própria Fabiana Angênica. A visita às exposições de Monet e Picasso, conforme estampados nas redes sociais das duas, foi realizada às 11h01 do dia 22 de agosto.

O mais grave porém, é que mesmo estando de férias por quase metade do mês de agosto a primeira dama recebeu o salário integral de secretária municipal no valor de R$ 11.046,76, sendo R$ 9.000,00 líquidos e retenção de R$ 2.046,76, que são descontos de imposto de renda e demais encargos. Ao contrário de outros servidores a secretária municipal de Assistência Social não recebe salário dos recursos comuns do município e sim do Fundo Municipal de Assistência Social, verba “carimbada”, com gastos específicos e oriunda de repasse federal. A aplicação desses recursos normalmente é acompanhada pelo Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral da União.

Chama atenção ainda uma secretária municipal sair de férias em pouco mais de sete meses de governo, já que o trabalhador brasileiro só tem direito ao benefício após 12 meses trabalhados. Pelo que determina a legislação brasileira o posto de secretário é cargo de confiança do prefeito e para tanto o titular não possui direito a férias.

Pela pesquisa realizada nos murais e nos órgãos oficiais de informação do município, não foi feito nenhum comunicado formal em relação ao afastamento da secretária para as “férias antecipadas”, concedidas pelo seu esposo, o prefeito Marcelo Angênica. (Por Ronildo Brito – MTB 0342/BA)