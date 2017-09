Com possível saída de Jorge Portugal do comando da Secult, artistas começam a opinar sobre sucessão da pasta

Após o anúncio de que o secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal, teria feito a entrega de sua carta de demissão ao governador Rui Costa, nesta quarta-feiira (27/09), as redes sociais foram tomadas por muitas incertezas e diversas manifestações de artistas e produtores culturais indicando nomes para a sucessão.

Entre os diversos possíveis indicados, cogita-se nomes como do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, a ex diretora da Funceb, Fernanda Tourinho, e muitos manifestantes estão pedindo que o governador nomeie como secretário o atual Superintendente de Desenvolvimento Territorial, Sandro Magalhães.

Na Secult desde a gestão de Márcio Meireles, Sandro iniciou sua jornada como mobilizador cultural, logo no início da criação da Secult. Após um período de destaque frente à função, foi reconhecido e nomeado como Diretor de Territorialização, coordenando as ações dos representantes territoriais no 27 territórios de identidade, conseguindo levar um número grande de ações ao interior.

Sandro atualmente ocupa o cargo de Superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura, posto que assumiu após a saída de Albino Rubim do comando da pasta. Atualmente continua em constante diálogo com a comunidade cultural do Estado. É conhecido por transitar facilmente no meio artístico, assim como no meio acadêmico, e gozar de grande prestígio junto aos espaços culturais e pontos de cultura da Bahia.

A comunidade cultural aguarda ansiosa pelo anúncio do novo nome, principalmente num momento de crise onde é necessário que o novo gestor da pasta tenha habilidade para gerir um orçamento cada vez menor frente às demandas cada vez mais crescentes da cultura da Bahia. (Da redação TN)