Vídeo: Comandante da PM diz que não vai tolerar abusos no Carnaval de Alcobaça, Caravelas e Prado

Nesta última sexta-feira (10/02), por ocasião que o governador Rui Costa esteve à cidade de Alcobaça para entregar 14 novas viaturas e contemplou as polícias Civil e Militar de Alcobaça e Prado com novas viaturas – o comandante da 88ª Companhia Independente da polícia Militar, major Dorival Dantas Dias, disse que as novas viaturas chegam em bom movimento porque já serão utilizadas para a operação verão e, especialmente para o carnaval nas cidades de Alcobaça, Caravelas e Prado.

O major Dantas informou que todo planejamento já está sendo finalizado para a operação carnaval e que o planejamento da operação verão será ampliado no carnaval com a chegada dos reforços policiais oriundos das demais Companhias Militares da região. Conforme o major Dantas, a Polícia Militar não vai tolerar porte e uso de drogas e, nem vai suportar o porte de arma de fogo durante as festas carnavalescas e nem o porte ilegal em nenhuma outra ocasião.

O comandante Dantas ainda ressaltou que a Polícia Militar estará vigilante em relação aos possíveis abusos por parte de quem infringir a legislação e estará pronta para coibir e prender estes infratores, visando uma festa tranquila e de paz para o público que pretende somente se divertir e extravasar sua alegria no período. (Por Athylla Borborema).