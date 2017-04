Comandante Magalhães do Colégio Militar é promovido à patente de tenente-coronel

O governador Rui Costa publicou neste sábado (22/04), no Diário Oficial do Estado da Bahia, a promoção do ex-comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Teixeira de Freitas, Paulo Silveira, de tenente-coronel para coronel. E também promoveu de major para tenente-coronel, o atual diretor geral do Colégio Anísio Teixeira da Polícia Militar da cidade de Teixeira de Freitas, Raimundo Magalhães.

O tenente-coronel Raimundo Magalhães assumiu o comando do 15º Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, no dia 21 de novembro de 2016. Após ter comandado a 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas.

A promoção do tenente-coronel Raimundo Magalhães já era esperada pelo merecimento e reconhecimento pelos seus relevantes serviços prestados a população baiana. Trata-se de um oficial que goza de grande prestigio da sociedade do extremo sul e ainda trata-se de um dos oficiais mais preparados dos quadros da Polícia Militar da Bahia, além de estratégica e homem de grandes resultados operacionais. É um oficial de fino trato para com as pessoas e institucionalmente um dos mais preparados da PM.

Quem é o tenente-coronel Magalhães

O major Raimundo Cezar Magalhães Dantas é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSal). É pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade de Direito Vale do Rio Doce (FADIVALE). Pós-graduado em Gestão de Segurança Pública e, Gestão Estratégica pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). É mestre em Gestão e Desenvolvimento Social – “Gestão participativa e polícia comunitária: uma analise da participação social na gestão polícia ostensiva da base comunitária” pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). É professor de criminologia do curso de direito da Faculdade do Sul da Bahia-FASB em Teixeira de Freitas.

Ingressou no oficialado da Polícia Militar da Bahia em 28 de fevereiro de 1983. Em 2 de agosto de 1985, chegou ao aspirantado a oficial como o segundo colocado da turma. Em 17 de fevereiro de 1986 foi promovido a 2º Tenente. Em 17 de fevereiro de 1988, foi elevado ao posto de 1º Tenente. Em 1º de outubro de 1994, chegou ao posto de Capitão. E em 23 de dezembro de 2006, foi promovido ao posto de oficial superior como Major. Já ocupou importantes cargos de comando da Polícia Militar na Bahia.

O tenente-coronel Raimundo Cezar Magalhães Dantas iniciou sua carreira no oficialado da Polícia Militar da Bahia no centro administrativo do 5º BPM de Salvador, trabalhou na 3ª sessão do estado maior e foi chefe de planejamento do setor orla do 16ª BPM também de Salvador. Chegou ao extremo sul em 1998, como subcomandante e chefe do núcleo de planejamento do 13º BPM de Teixeira de Freitas, tendo sido ainda subcomandante do 8º BPM de Porto Seguro e subcomando da 44ª Companhia Independente de Medeiros Neto.

Em 7 de fevereiro de 2007, com a patente de major, assumiu o comando da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju, onde permaneceu por mais de 5 anos e foi o comandante que mais durou no posto. Foi comandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas e desde 21 de novembro de 20016, é o diretor geral do Colégio Anísio Teixeira da Polícia Militar de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).