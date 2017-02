Vídeo: Comandantes comemoram 30 dias sem homicídios em Teixeira de Freitas

Na manhã desta sexta-feira (10/02), o Governador da Bahia esteve na cidade de Alcobaça para entregar 14 novas viaturas as polícias Civil e Militar. A nova delegada-chefe da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, Valéria Fonseca, recebeu das mãos do governador Rui Costa 6 novas viaturas e os comandantes da Polícia Militar de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itamaraju e Mucuri, receberam 8 viaturas novas.

A delegada coordenadora da Polícia Civil, Valéria Fonseca festejou a chegada das novas viaturas dizendo que os novos aparelhos motorizados irão somar com a frota existente e criará mais possibilidade de operacionalidade da Polícia Judiciária. Sendo que a 8ª Coorin já havia recebido no início do ano 4 novos delegados e 12 novos agentes.

A delegada Valéria Fonseca Chaves que completa 30 dias a frente da direção da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, comemorou durante sua entrevista, os seus primeiros 30 dias sem o registro de morte violenta em Teixeira de Freitas.

“Hoje é dia 10 de fevereiro e hoje estamos exatamente há 30 dias sem registrar um crime de morte em Teixeira de Freitas, este é o resultado que queremos manter ou no mínimo sumir dos índices. E este trabalho só é possível com muita dedicação, estratégica e metodologia e, sobretudo, pelo esforço irmanado com a nossa coirmã Polícia Militar que nos garante este apoio salutar”, disse a delegada coordenadora Valéria Fonseca.

O comandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas, major Sílvio Nunes, disse que os três novos veículos em que a 87ª CIPM foi contemplada, chegam como um reforço importante para que a população teixeirense tenha uma resposta ainda mais efetiva e rápida da Polícia Militar.

“O nosso município possui 160 mil habitantes e é a principal cidade de uma importante região de tríplice fronteira de estados e, os novos veículos serão essenciais para ampliarmos as nossas ações e trabalhar para que a população se sinta ainda mais segura. Hoje (10/02), completamos 30 dias sem registrarmos um homicídio em todo município, quase um recorde para uma cidade de tamanha proporcionalidade e diante dos últimos índices. Mas vamos continuar trabalhando com o mesmo planejamento para manter uma base bem abaixo da média e conservar a cidade na mais pura tranqüilidade”, solenizou o major Sílvio Nunes. (Por Athylla Borborema).