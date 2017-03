Comando da PM e Bope chegam a Irecê para restabelecer a ordem pública

Após bandidos fortemente armados aterrorizarem Irecê na madrugada dessa segunda-feira (20/03), o Governo do Estado enviou oficiais da Policia Militar e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Bahia para o município, com intuito de restabelecer a paz na cidade. Os policiais foram designados pelo governador Rui Costa, que telefonou para o prefeito Elmo Vaz, oferecendo solidariedade à cidade e às corporações, e se comprometendo a dar total apoio.

De acordo com o coronel Anildo Batista, comandante da 7ª Região Militar, a PM está atuando no município de maneira coordenada, fazendo uso do serviço de inteligência da instituição para capturar os bandidos. “Por determinação do governador, temos ainda uma aeronave à disposição sobrevoando toda a microrregião, e já posicionamos barreiras nos pontos críticos da cidade”, afirmou. “Além disso, está sendo instalado um Comitê de Crise com operações especiais para reestabelecer a ordem pública e trazer de volta a tranquilidade à sociedade”

Segundo o comandante da CAESA, major Maltez, afirmou que toda a corporação esteve empenhada em coibir a ação. “Chegamos a atingir um meliante”, explicou. “A ação rápida dos nossos oficiais foi decisiva para inibir a quadrilha”.

O prefeito Elmo Vaz recebeu as tropas no aeroporto e colocou o município à inteira disposição para apoiar a operação no que for necessário. “O coronel Anildo assegurou que irá trabalhar para que a população volte a ter tranquilidade e a autoestima da nossa cidade seja restabelecida”, disse. “A população está assustada, mas o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP) já está tomando todas as providências”, finalizou. (Da redação TN)