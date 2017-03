Comando do 8º BPM anuncia Drone para auxiliar na segurança pública de Porto, Cabrália e Belmonte

O major Anacleto França, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), acaba de confirmar que a unidade passou a usar um drone no patrulhamento das ruas das cidades de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte . “O equipamento apoiará as ações de solo dos policiais e servirá como importante ferramenta de observação e inteligência policial”, afirma.

Ainda segundo o major França, será a primeira unidade da região a utilizar esse equipamento nas ações policiais, inclusive já possuindo todos os requisitos de voos, como as devidas licenças da ANATEL, ANAC e Departamento de Controle do Espaço Aéreo. “O treinamento dos pilotos foi concluído no Grupamento Aéreo da PM em Salvador”, completa. (Da redação TN)