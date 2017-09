Começa asfaltamento do segundo trecho da BA-284, entre Jucuruçu e Itamaraju

Como havia garantido o governador Rui Costa (PT), numa visita que fez no início desse ano de 2017 ao Povoado de Nova Alegria, em Itamaraju, o asfaltamento do segundo trecho da rodovia BA-284, ligando Jucuruçu à BR-101, já começou. Essa semana as obras passaram por Nova Alegria e devem seguir até Pau D’Alho.

Serão mais 23,20 km de asfalto na estrada dentro do município de Itamaraju. O primeiro trecho já pavimentado compreende o perímetro urbano de Jucuruçu, até a divisa com Itamaraju, de onde as novas obras partiram nessa segunda etapa. Concluído esse novo trecho, considerado o mais complicado para o tráfego nos períodos chuvosos, restará a parte final da obra de 37 quilômetros, entre Pau D’Alho e a rodovia BR-101, já no perímetro urbano de Itamaraju. No total a rodovia BA-284 tem 100 quilômetros de extensão e o seu asfaltamento é um sonho antigo dos moradores desses dois municípios.

O investimento total na segunda etapa do asfaltamento, segundo o Governo do Estado, será de R$ 19,35 milhões. No primeiro trecho já tinham sido investidos R$ 23,7 milhões. (Por Ronildo Brito)