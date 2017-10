Começa nesta quarta-feira (18) a 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas Parque está recebendo últimos retoque para o evento l Fotos: Cláudio França

O Parque de Exposição Temóteo Alves de Brito passou por uma total reforma e recebe as suas últimas estruturas de palcos e stands para sediar a 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas, que acontece de 18 a 22 de outubro de 2017. A Exposição Agropecuária deste ano promete ser o maior de todos os tempos em virtude dos investimentos feitos em torno da festa e das expectativas dos expositores e do público regional.

Este ano a 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas, além de sediar o principal endereço do leilão de gado de corte e leite, palestras, stands, vaquejada, parque de diversão e exposição de cavalos mangalarga marchador, também abrigará vários shows artísticos, com nomes como: “Os Federais”, “Love Beat”, “Alan e Alex”, “Leonardo e Eduardo Costa”, “Cristiano Moraes” e “Marcos & Bruno”.

Este ano a entrada será gratuita todos os dias, exceto no sábado do dia 21 de outubro no Show Cabaré com os cantores Leonardo e Eduardo Costa. Segundo o empresário Jucerley Aguiar Tigre, o “Tigrão”, diretor-presidente da “Tigrão Produções & Eventos” empresa responsável pela realização do evento em 2017, o evento é uma grande feira de negócios e de apresentações novidades para as mais diversas áreas do agronegócio, mas também, grandes apresentações estão previstas para acontecer e prometem tornar as noites do evento muito mais alegre e divertida.

O show do Cabaré, por exemplo, serão tocados clássicos que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90 nas vozes de Roberta Miranda, Moacyr Franco, Amado Batista, Fagner, Chrystian & Ralf, Duduca e Dalvan, Milionário e José Rico, Lourenço e Lourival, Matogrosso & Mathias, Trio Parada Dura, entre outros, que ganharão a interpretação de duas das maiores vozes do sertanejo brasileiro, Leonardo e Eduardo Costa, no “Cabaré” um dos maiores projetos musicais da história do Brasil que traz um cenário encantador e uma iluminação de encher os olhos.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o engenheiro e produtor rural Dorivaldo de Almeida Neves, o “Dori”, disse que entre as atrações estão leilões de gado, concurso leiteiro, julgamento de equinos, exposição de bovinos, marcha equestre, palestras técnicas, exposição de equinos, exposição de máquinas e implementos agrícolas e até concurso de beleza. O espaço conta com praça de alimentação e shows regionais e nacionais abertos ao público.

Para o presidente da COOPMISTA – Cooperativa Mista Agropecuária de Teixeira de Freitas, Artur Teixeira, este ano o Parque sediará na conformidade das expectativas, a maior exposição agropecuária da sua história, tanto pelo recorde de público, quanto pelo volume de negócios que se espera. O presidente Artur Teixeira lembra que muitos espaços já estão instalando empresas da área de tecnologia e inovação que estão trazendo muitas novidades para o público regional este ano.

O prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) que tem demonstrado muito entusiasmo com a festa que ele próprio criou no início da década de 80, disse que promoveu investimentos consideráveis em prol do evento que para ele é uma das maiores referencias do agronegócio do Estado da Bahia. E que seu desejo é proporcionar todas as condições possíveis aos estados, municípios, empresas, fazendas e haras para que a 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas seja a maior exposição da sua história e registre em 2017 o seu maior número de público e o maior volume de negócios fechados no decorrer dos 5 dias de programação.

O Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito foi fundado em 1982 com recursos próprios do visionário empresário Temóteo Alves de Brito quando Teixeira de Freiras era somente um distrito do município de Alcobaça. Três anos mais tarde ele foi o principal precursor da fundação do município de Teixeira de Freitas em 9 de maio de 1985 e se tornaria o seu primeiro prefeito para gestão 1986/1988. Seria o 3º prefeito na gestão 1993/1996 e atualmente é o 9º prefeito do município para gestão 2017/2020. O patrono do Parque também foi deputado estadual por duas legislaturas no Estado da Bahia. (Por Athylla Borborema)