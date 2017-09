Comerciante morre em acidente na BA-283, em Guaratinga Comerciante não usava o cinto de segurança l Foto: Estevão Silva/Guarananet

Na madrugada deste domingo, dia 3 de setembro, o comerciante Valdívio José Jardim, de 64 anos de idade, morreu após se envolver em um acidente automobilístico na rodovia BA-283, em Guaratinga.

Valdívio do Bar, como era mais conhecido, saiu de Guaratinga e foi ao povoado de São João do Sul, no interior do município, onde participou do aniversário de um amigo e na volta perdeu o controle da caminhonete Fiat Strada, de cor vermelha, bateu em um barranco e foi arremessado para fora do veículo.

Informações levantadas pela Polícia Militar dão conta que o comerciante não usava o cinto de segurança. Uma equipe do SAMU foi ao local do acidente, mas não havia o que fazer, já que a vítima estava em óbito.

O corpo foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Eunápolis (DPT), onde foi necropsiado e na sequência liberado aos familiares para velório e sepulto. Valdívio do Bar era uma pessoa muito conhecida em Guaratinga. (Por Ronildo Brito)