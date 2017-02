Comissão de Saúde da Câmara se reúne com dentistas para ouvir reivindicações em Teixeira de Freitas

Os vários cirurgiões dentistas pertencentes ao quadro efetivo e também os contratados pelo município de Teixeira de Freitas e que atendem nos programa saúde da família nos variados postos de saúde da cidade e do interior se reuniram nesta quarta-feira (15/02), com os vereadores da Comissão de Saúde e Educação da Câmara Municipal.

Os titulares da comissão, vereadores Valci Vieira dos Santos (SD), Adriano Santos Souza (PTN) e José Mendes Almeida da Cruz, o “Mendes da JC Madeiras” (PSDB), sentaram com os cirurgiões dentistas e ouviram a pauta de reivindicações dos profissionais e propuseram elaborar um diagnóstico da situação para apresentar a mesa diretora da casa e ao prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD).

A principal reclamação dos cirurgiões dentistas que trabalham 40 horas semanais, é que a atual administração reduziu seus vencimentos de R$ 3.600,00 para R$ 1.880,00, cortando a gratificação por especialização profissional e a gratificação fixada de acordo com o grau de insalubridade definida em lei. E, o outro reclame é que os vencimentos do mês de janeiro ainda não foram pagos.

O vereador Adriano Souza, que é enfermeiro por formação, disse que hoje é salutar a importância do dentista no programa saúde da família, especialmente em Teixeira de Freitas, onde nos últimos anos a atenção odontológica presta uma assistência a grupos populacionais restritos, como os escolares e comunidades carentes, por meio de programas voltados para a doença cárie e periodontal. Segundo o parlamentar, épocas atrás, esta população ficava abandonada e dependente de serviços meramente curativos e mutiladores. Isso resultava numa baixa cobertura de atendimento, alvo de críticas por parte dos atores submergidos.

E atualmente a presença do cirurgião dentista no Posto de Saúde do bairro, mudou a aparência das pessoas, levou saúde e sorriso no rosto de todas elas. E, acrescentou que um diagnóstico da situação apresentada pelos dentistas está sendo elaborada para apresentar ao prefeito. Adriano Souza lembrou que o prefeito está prestes a mandar para Câmara Municipal o projeto da reforma administrativa do município e por sua vez, espera que o projeto já venha oferecendo uma maior valorização aos servidores do município.

O vereador José Mendes destacou que o programa saúde da família atende inúmeras famílias carentes, sendo que a odontologia passou a fazer parte desse programa, e vêm crescendo as equipes que atendem a cada dia. “É essencial o direito a higiene bucal, independente da classe social, dispor de dentista as pessoas que não tem poder aquisitivo para usá-las constitui o direito a saúde que é um direito de todo cidadão. E valorizar estes profissionais é essencial para que o bom serviço continue sendo prestado a comunidade com boa qualidade”, ressaltou.

O vereador Valci Vieira, presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara Municipal, disse que a comissão ouviu atentamente todas as reivindicações dos cirurgiões dentistas e afirmou, que um relatório da reunião está sendo elaborado para que seja apresentado a mesa diretora do Poder Executivo e também ao prefeito municipal. O vereador Valci Vieira, enfatizou que o reconhecimento e a valorização do dentista, como qualquer outro profissional, é imprescindível para o bom desempenho e da qualidade dos serviços prestados.

“Como qualquer outro profissional da saúde, o dentista possui uma importância muito grande para a nossa sociedade. Afinal de contas, a nossa higiene bucal não é somente vaidade. Muitas doenças e problemas sérios de saúde são prevenidos com uma maior atenção à saúde de nossas bocas. E o dentista tem um papel social muito amplo. Ele é quem produz os sorrisos das pessoas, mudando suas vidas pessoais radicalmente: graças ao sorriso, muitas pessoas conquistam oportunidades de trabalho, relações amorosas e constitui parcerias duradouras. Um sorriso bonito, no entanto, não é o suficiente para o bom dentista: ele preza pela saúde bucal e bem-estar do paciente”, compartilhou o vereador Valci Vieira. (Por Athylla Borborema).