Comissão de vereadores vistoria escolas no município de Nova Viçosa

A Câmara Municipal de Nova Viçosa formou uma comissão composta de 7 vereadores para fiscalizar e vistoriar as condições de todas as escolas públicas do município. O presidente da Câmara Municipal, vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM) é quem também preside esta comissão, objetivando detectar falhas ou necessidades nos diversos aspectos de funcionamento das unidades de ensino para debater a questão com o Poder Executivo na busca por melhorias ou providências outras sob as prerrogativas do Poder Legislativo.

Conforme o presidente Anastácio Carvalho, estas visitas em loco dos vereadores tem ocorrido em todo município e todos os 13 parlamentares estão envolvidos em alguma comissão por setor. Segundo ele, as vistorias visam também ouvir as reivindicações dos moradores, tanto da sede e dos distritos, quanto dos povoamentos e comunidades rurais, com a finalidade de identificar os reclames do povo ou detectar uma falha ou outra no funcionamento do sistema público de ensino.

Na Escola Municipal Oscar Cardoso, no bairro Castelo, no distrito de Posto da Mata, os parlamentares se reuniram com a diretora Teresinha Flor e demais professores para debater os assuntos pertinentes à escola. Ainda em Posto da Mata, os parlamentares vistoriaram o sistema de distribuição de água do bairro Baía dos Anjos.

O vereador Joaquim Souza da Silva, o “Quinzinho” (PT do B), elogiou a postura do presidente Anastácio Carvalho que tem zelado pela independência da Câmara Municipal, que embora seja parceira do Poder Executivo, mas não é subserviente, tanto que tem prezado pela total independência do Poder Legislativo e os vereadores já iniciaram o mandato exercendo o seu efetivo papel de legislador e de fiscalizador.

Os outros vereadores envolvidos nesta missão que objetiva produzir um diagnóstico sobre o trabalho da comissão para apresentar ao prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), são: João Farias da Silva (DEM), Mozart Pereira de Souza Junior, o “Mozazinho” (DEM), Ivaneide Dutra Neves, o “Nei da Geladeira” (PSDB), Evanete de Souza Costa (PP) e Francisco Fidelis (PTC).

Os parlamentares de Nova Viçosa pretendem concluir as visitas em loco até o final de fevereiro com um estudo concluído de tudo que detectaram e recolheram, em escola por escola. “Única coisa que posso adiantar é que existem muitas escolas sem condições digna de receber seus alunos. O problema é que no “papel” estas escolas foram reformadas a menos de 1 ano. Vamos sugerir ao prefeito que se crie mecanismos legais para melhorar as condições desses prédios, e a Câmara Municipal vai buscar responsabilizar os malfeitores do erário, os irresponsáveis que receberam, mas não fizeram os serviços de manutenção”, disse o presidente Anastácio Carvalho. (Por Rubens Floriano).