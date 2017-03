Compositor de Léo Santana e Kannário é assassinado de forma brutal

O cantor e compositor Felipe Yves, 21 anos, foi brutalmente assassinado nesta segunda-feira, 6, no bairro Boca da Mata. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal em uma localidade conhecida como Independência.

Segundo o delegado Alberto Schramm, do Departamento de Homicídios (DHPP), o rapaz foi semi-degolado e teve o corpo incendiado.

Felipe Yves ficou conhecido pelas composições “Depois de nós, é nós de novo”, de Igor Kannário e “Bota o bumbum dela no paredão”, do cantor Léo Santana. Apesar do sucesso no pagode, Felipe publicou no dia 19 de fevereiro em sua conta do Facebook que ia deixar de cantar e compor canções desse ritmo musical para se dedicar apenas à música gospel.

Crime

Na localidade, que é controlada pela facção Bonde do Maluco (BDM), ninguém falou sobre o crime. “A gente ficou sabendo agora que a polícia chegou, não ouvimos nada. Ele não é daqui, ninguém conhece ele aqui”, declarou um morador, sob anonimato.

Contudo, há informações de que Felipe se relacionava com uma jovem da região.

Nas redes sociais, familiares, fãs e amigos do músico prestaram homenagem e lamentaram sua morte. (A Tarde)