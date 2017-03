Comprada em Teixeira: Acusado de receptação é detido em posse de moto com chassi raspado no interior do Prado

Na tarde deste sábado, dia 25 de março, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica, realizavam rondas de rotina no Povoado de São Francisco, interior do Prado, quando abordaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG, 125cc, de cor preta, placa NYX-6085, licenciada em Teixeira de Freitas e quando fizeram buscas em relação ao veículo, constaram que a placa de identificação pertencia a uma outra moto, da marca Dafra, de cor vermelha, ano e modelo 2012.

Com a descoberta os militares passaram a fazer outras averiguações no veículo, constatando que o mesmo encontra-se com a numeração do chassi suprimida, bem os números de série do motor apagados. Ao indagar o condutor, que não terá o nome citado na reportagem até que o caso seja esclarecido pela Polícia Civil, sobre a procedência da motocicleta, o mesmo informou que havia feito a compra por R$ 1,7 mil de uma oficina conhecida em Teixeira de Freitas.

No estabelecimento comercial teixeirense os policiais ouviram o seu proprietário, quando o mesmo informara ter adquirido a moto num leilão e apresentou uma nota fiscal número 18714, expedida pela empresa Edilson Rocha Leilões.

O caso foi registrado no plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, mas o inquérito será repassado às mãos do delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Civil no município do Prado, autoridade que terá a responsabilidade de ouvir os acusados e buscar as informações devidas acerca da moto, especialmente se a mesma tinha como rodar, ou se foi leiloada apenas para retirada de peças. (Por Ronildo Brito)