Comunidade Arara recebe o presidente da Câmara pela viabilização da reforma de Escolas

A comunidade da Arara se reuniu na tarde desta última quarta-feira (08/03), para receber o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) que foi acompanhado do professor João Batista, diretor municipal das escolas do campo; e do diretor municipal de agricultura e respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura, Jailson Matos.

A principal reivindicação da comunidade é a reforma das duas escolas públicas existentes na comunidade que são a Escola Municipal Arara e a Escola Municipal São Pedro. A São Pedro está em situação ainda mais de calamidade e necessita de reparos urgentes, já a Arara necessita de uma reforma mais modesta porque a estrutura física apresenta melhor estado.

O presidente Agnaldo da Saúde vistoriou os presídios das escolas e conversou com pais de alunos, professores e com membros da Associação de Moradores. As professoras Maria Inês Rodrigues da Silva e Josete Torres da Silva expuseram os principais problemas das unidades e pediram uma maior atenção em favor das escolas, especialmente para que as reformas venham com novas adequações das salas para que as séries dos alunos sejam separadas e novos professores possam ser contratados para as unidades.

O professor João Batista, diretor municipal das escolas do campo, reconheceu a urgência de se reformar as escolas da comunidade Arara e disse que a oferta de educação para a população rural deve ser melhor ofertada diante da nova política educacional da atua gestão municipal, inclusive com a promoção das adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região proporcionando condições dignas a esse público, oferecendo estimulo as comunidades rurais, aprimorando o transporte escolar, garantindo a formação de professores, a munição de equipamentos modernos e estabelecendo estratégias relacionadas à meta de universalização do Ensino.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde garantiu após vistoriar as escolas e promover um levantamento da sua necessidade, que vai convidar o prefeito Temóteo Brito (PSD) para visitar o local e já ir levando a solução imediata para que os alunos não fiquem com o primeiro semestre de 2017 prejudicado pela falta de um melhor conforto na sala de aula. O presidente também garantiu se empenhar com o Poder Executivo para resolver o problema do sistema de água encanada da localidade que deve ser solucionada com uma nova encanação da água portável de um riacho que nasce sobre uma pequena serra.

“A população urbana tem todo o direito de impor os seus modos de vida, objetivos e maneiras de se relacionar com o mundo. A escola no campo é uma forma de assegurar o respeito às culturas locais. Constitui um espaço de valorização da história e da relevante função social do povo que vive na zona rural. Seja no cumprimento da legislação já existente, seja no aperfeiçoamento e no fortalecimento de novas normas, o prefeito Temóteo Brito pode e deve se posicionar e se e empenhar com a maior atenção possível em favor dos reclames das comunidades rurais”, ressaltou o presidente Agnaldo.

No território de Teixeira de Freitas tem 16 escolas rurais. Na comunidade Arara, na região leste do município, são duas escolas com 2,5 quilômetros de distância de uma da outra, onde vive cerca de 250 pessoas. Na mesma região da Arara existem outras duas escolas e cerca de 500 moradores, mas estão do outro lado da divisa territorial e pertencem ao município de Alcobaça. (Por Athylla Borborema).