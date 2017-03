Conhecido cabeleireiro teixeirense morre durante tentativa de assalto em Vitória-ES

Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 15 de março, em Vitória, capital do Espírito Santo, o cabeleireiro teixeirense mais conhecido como Wamevo Hair, que era proprietário do Centro Estético Wamevo Hair Stillyng, com sede à Rua Joaquim Nabuco, n°26, no centro de Teixeira de Freitas.

Ele e a esposa tinham ido participar de cursos na área de beleza e estética da capital capixaba e por volta das 15h, o carro em que estavam foi abordado por um assaltante armado. Wamevo ainda teria chegado a descer do veículo, mas por motivos desconhecidos o criminoso atirou duas vezes no cabeleireiro.

Logo após ser atingido, o cabeleireiro, muito conceituado em Teixeira de Freitas, chegou a ser socorrido a um hospital de Vitória-ES., mas acabou não resistindo e veio a óbito.

A família ainda não informou o local do velório, bem como o horário do enterro. Nas redes sociais várias clientes do profissional lamentaram o ocorrido. (Por Ronildo Brito)