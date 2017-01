Coronel divulga nota sobre assalto cometido supostamente por PM em Teixeira de Freitas

Na tarde deste domingo, dia 29 de janeiro, o Coronel Lázaro, comandante do CPE de Itabuna, informou que após receber informações dando conta que neste sábado, dia 28, um policial militar teria participado de um assalto contra os proprietários da Fazenda Bom Jesus, no município de Teixeira de Freitas, tomou providências, inclusive orientação para localização do cabo Eronaldo de Oliveira Moura Filho, acusado.

“Que o denunciante ao chegar no local testemunhou dois homens desconhecidos correndo e se homiziando no mato, bem como sendo localizado um veículo FIAT UNO MILLE, NYE 8180, de cor branca, abandonado na propriedade, veículo este que do preliminarmente apurado sabe-se que pertence ao CB PM Eronaldo de Oliveira Moura Filho, Mat: 302945534, da CIPGD Itabuna, estando dentro do carro pertences pessoais, boina e cinto da PM”, escreveu.

O coronel ainda cita que o PM foi reconhecido através de foto nas redes sociais como um dos elementos que estavam correndo quando da chegada do denunciante. Que diligências estão sendo feitas para localizar o PM, o qual inclusive estava de serviço neste domingo (29), mas não se apresentou. “Todo o fato foi apresentado à Delegacia de Teixeira de Freitas, que está apurando bem como a CIPGD”, afirmou.

E completou: “Considerando a gravidade do evento, determinei total atenção a esta ocorrência, incluindo a localização do PM, bem como remessa de toda documentação para encaminhamento e trato pela nossa CORREGEDORIA PM”, reafirmou. (Por Ronildo Brito)