Corpo com extenso corte no pescoço é encontrado em canavial no interior de Medeiros Neto

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 14 de setembro, uma guarnição da 44ª Companhia Independente de Medeiros Neto (CIPM), foi informada que populares tinham localizado o corpo de um homem, com um extenso corte na região da garganta, em Nova Lídice, interior do município, cuja violência do golpe, quase provocou o degolamento.

Com a informação a guarnição foi até o local, onde confirmou o fato e acionou a Polícia Civil. O corpo foi encontrado distante cerca de oito quilômetros do distrito, em um canavial, às margens de uma estrada vicinal. O delegado Maderson Dias, de plantão na sede da 8ª Coorpin, assinou guia e autorizou a remoção do corpo ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia.

Segundo o delegado Maderson Dias, após os primeiros levantamentos do caso, há informações sobre um suspeito, mas, que maiores detalhes não podem ser revelados, para não atrapalhar as investigações. A vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos e corpo aguarda reconhecimento formal por parte de parentes.

O inquérito do caso será repassado à Delegacia Territorial de Medeiros Neto (DT), que vai continuar com as investigações em torno do caso. (Da redação TN)