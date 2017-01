Corpo com marcas de tiros é encontrado no interior de Teixeira de Freitas

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado por um vaqueiro, em uma plantação de eucaliptos, próximo à comunidade José Felipe, no interior de Teixeira de Freitas, por volta das 17h deste sábado, dia 31 de dezembro.

O corpo apresentava sinais de disparos de arma de fogo na região da cabeça e havia um documento de identidade em nome de Luiz Fernando Batista de Souza, de 28 anos. Foi encontrada também, uma carteira preta. Uma guarnição do Polícia Militar esteve no local, confirmou as informações e acionou a Polícia Civil

Os peritos Paulo Libório e Everton dos Anjos, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), realizaram os trabalhos periciais no local. O delegado Bruno Ferrarri, de plantão na 8ª Coorpin, disse que o corpo ia permanecer no IML aguardando o reconhecimento por parte da família e que o caso seria passado imediatamente ao SI, para início das investigações. (Da redação TN)