Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto no interior de Guaratinga

No último dia 29 de julho, Daniel Pereira Santos, de 16 anos, saiu de casa, em Monte Alegre, povoado de Guaratinga, após o jantar e não voltou. Deste então, a família procurava saber o paradeiro do adolescente. Segundo Marileia Santos Chavier, tia de Daniel, o jovem tinha esse costume de sair de casa após o jantar para encontrar com amigos do lugar, mas logo em seguida retornava.

A família chegou a suspeitar que Daniel havia saído de casa para ir a uma festa que estava acontecendo no povoado. Desesperados os parentes entraram em contato com conhecidos que estavam no evento festivo, mas ninguém viu o adolescente. A família procurou a Polícia Civil de Guaratinga, onde prestou queixa sobre o sumiço do menor.

E nesta última terça-feira, dia 29 de agosto, exatos trinta dias após o desaparecimento, os familiares, após informações anônimas, foram a uma propriedade rural nos arredores de Monte Alegre, onde localizaram o corpo do menor.

Em seguida ao achado o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, necropsiado e logo em seguida liberado para sepulto. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)