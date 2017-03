Três mortos: Corpo de motorista fica embaixo de carga de feijão e é resgatado por bombeiros na Bahia

O subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Alagoinha conseguiu resgatar na noite de sexta-feira (24) o corpo do motorista Maurício Ferreira, de idade não informada, que ficou embaixo de uma carga de feijão, após a carreta que ele conduzia colidir com um carro modelo Cerato na Ba-093, no trecho que liga Pojuca a Araçás, na noite da última quinta-feira (23). O condutor e o passageiro do Cerato, que não tiveram as identidades divulgadas, também morreram.

O acidente ocorreu após a carreta carregada de feijão e o veículo baterem de frente. As vítimas morreram no local, antes de receberem atendimento médico. Os corpos das duas vítimas do Cerato foram resgatados no mesmo dia do acidente. “O corpo do condutor do caminhão só foi retirado na noite de ontem, por volta das 22h, pelo fato de que a carga de feijão estava sobre a cabine. Além disso, o caminhão estava num buraco ao lado dá rodovia”, informou a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.