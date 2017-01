Corpo é encontrado dentro de cisterna em assentamento agrário de Mucuri

Na manhã desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, após informações de moradores, policiais civis de Mucuri, liderados pelo delegado Samuel Martins, titular do município, foram ao Assentamento Paulo Freire, onde desconfiava-se da existência de uma pessoa morta dentro de uma cisterna.

Assim que os policiais aproximaram-se no local, já sentiram o intenso mau cheiro que exalava de dentro do buraco e logo depois trataram de acionar o Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM).

Assim que os militares chegaram no lugar, usando técnica de rapel, escalaram a cisterna abandonada e em seu interior encontraram o corpo já em estado de decomposição. Logo depois o cadáver foi içado e removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), onde aguarda reconhecimento formal para ser necropsiado.

Nessa mesma região, encontra-se desaparecido Eujácio Lima dos Santos, de 27 anos, o que leva a crer que o corpo seja do jovem. Os parentes de Eujácio já foram acionados e vão comparecer ao IML, onde farão o reconhecimento. Um tio do desaparecido, que estava presente no momento da remoção do cadáver, confirmou a semelhança, mas devido ao estado de decomposição, talvez seja necessário o exame de arcada dentária. (Por Ronildo Brito)