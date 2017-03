Corpo em estada de decomposição é encontrado entre Teixeira de Freitas e Medeiros Neto

Na tarde desta sexta-feira, dia 17 de março, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), recebeu uma informação através do telefone 190, sobre a localização de um corpo do sexo masculino, em estado de decomposição, que estava à beira de uma represa, em uma propriedade rural às margens da rodovia BA-290, no trecho entre Teixeira de Freitas a Medeiros Neto. Uma guarnição esteve no local e confirmou a informação, acionando a Polícia Civil.

O delegado Júlio César Telles, de plantão nesta sexta-feira, dia 17, na sede da 8ª Coorpin e investigadores do Núcleo de Homicídios, estiveram no local, onde realizaram o levantamento cadavérico. O Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foi solicitado e os peritos Flávio Sampaio e Everton dos Anjos estiveram no lugar, onde procederam com a análise da área onde estava o corpo e autorizaram a remoção dos restos mortais ao IML.

O homem morto trajava camisa branca, bermuda preta e cueca preta e ficou constatado que ele possuía dois dedos da mão direita, sendo o anelar e o médio, e possuía uma tatuagem. Ainda no local, foi encontrado um boné preto com aba e letras na cor verde da marca “John John”. Segundo os peritos e o delegado, não foi possível identificar as causas da morte no local.

O delegado Júlio Telles e sua equipe já trabalham no caso, e irão levantar a existência de alguma pessoa do sexo masculino desaparecida. Os trajes e a falta de dois dedos na mão direita, poderão ajudar na identificação do corpo. O delegado aguardará os laudos periciais e de necropsia para identificar as causas da morte e qual será a linha de investigação no caso. (Por Ronildo Brito)