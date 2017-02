Corregedoria do TJ-BA inspeciona presídio de Itabuna

O Conjunto Penal de Itabuna (CPI), administrado em parceria de cogestão entre o governo do Estado e a empresa Socializa, passou por inspeção da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado. A juíza Liz Rezende, corregedora de presídios do TJ baiano, foi a responsável pelo trabalho. Na avaliação da magistrada, o conjunto penal foi aprovado nos diversos aspectos analisados.

A juíza verificou as condições de tratamento, as ações e projetos de ressocialização e remição, educação e a vida processual dos internos. “A empresa cumpre o que foi contratado com o estado. A unidade promove a ressocialização, garante serviços de saúde, assistência social, cursos e educação”, observou a juíza Liz Rezende em seu relatório.

RELATÓRIO



A magistrada apontou a necessidade de se fazer levantamento da vida processual de cada interno. Os relatórios serão enviados aos juízes das comarcas de origem de cada interno para que a vida processual seja adequada, quando houver o que se adequar, em relação a garantia de direitos, como julgamento, progressão etc. Ela esteve acompanhada do juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Itabuna, Antônio Carlos Maldonado. (Informações: Blog Pimenta)