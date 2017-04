Corria demais: Caminhão em que menor morreu teria sido presente do pai

Neste domingo, dia 9 de abril, com base em informações da família, o Jornal A Gazeta, de Vitória-ES., publicou uma reportagem sobre o grave acidente que ocorreu na noite deste sábado, dia 8, por volta das 21h, no Km 842 da BR-101, imediações da ponte sobre o Rio do Sul, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, quando o condutor de um caminhão Mercedes Benz, de cor azul, placa MSZ-1429, licenciado em Vila Pavão-ES., perdeu o controle da direção e o veículo tombou numa ribanceira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente, pela posição em que foi encontrado o corpo, o motorista do caminhão era Cláudio Henrique de Matos Barbosa, de 17 anos, que morreu no local. Alexandre Augusto Silva Moraes, 22, que teria passado a direção do veículo ao menor, ficou preso às ferragens, mas após uma ação do Corpo de Bombeiros, foi retirado e socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

De acordo com informações de familiares publicadas em A Gazeta, esta era a primeira viagem de Cláudio com o caminhão que ele ganhou do pai recentemente. O jovem saiu de Nova Venécia com o amigo Alexandre Augusto Silva Morais, 22, que também é caminhoneiro, com destino a Feira de Santana (BA).

Os relatos coincidem com o boletim de ocorrência da PRF baiana, que o volante do caminhão fora passado ao adolescente. Sem admitir a real idade do garoto, a família contou que o amigo foi de carona para ensinar o caminho a Cláudio. Um outro amigo deles, também caminhoneiro, seguia atrás em outro caminhão.

Rede social

Antes do acidente, eles ainda fizeram uma parada em um posto de combustível, em Teixeira de Freitas. Lá, Claudio tirou uma foto e publicou em uma rede social, onde dizia: “#MB1620 #PRIMEIRADOMES #COMJESUSVAI #OBRIGADOPAI”.

Familiares de Alexandre informaram que ele segue internado no hospital e não consegue sentir a perna esquerda, mas o estado de saúde dele é estável. Ao acordar, ele contou à mãe que, durante a viagem, momentos antes do acidente, pediu a Cláudio que parasse de correr, porque ele estava em alta velocidade.

O corpo de Cláudio Barbosa foi levado para o IML de Teixeira de Freitas. O velório está previsto para começar às 19h30 deste domingo, dia 9, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Rúbia, em Nova Venécia-ES. (Por Ronildo Brito c/informações de A Gazeta)