Cras II promove palestra sobre bullyng para esdutantes de Itamaraju

As escolas municipais Liberdade e Furlan, em Itamaraju, sediaram palestras sobre o bullying, atitude verbal ou física que objetiva constranger as pessoas vítimas de tal agressão. As palestras foram promovidas pelo CRAS II (Centro de Referência em Assistência Social), situado no bairro Liberdade.

As apresentações foram feitas pela psicóloga Silvana Santos e dirigidas à aproximadamente 450 crianças e adolescentes residentes nos bairros Liberdade e Furlan e adjacências.

Em sua explanação, a psicóloga explicou que o bullying se divide em duas categorias: bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos, e bullying indireto, forma mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima.

“Esse tipo de agressão geralmente ocorre em áreas onde a presença ou supervisão de pessoas adultas é mínima ou inexistente”, informou Silvana Santos. Ela informou que estão inclusos no bullying os apelidos pejorativos criados para humilhar as pessoas. “Por isso é de importância que esse tema seja abordado nas escolas esclarecendo a todos os estudantes que essa pratica é crime, e que a pessoa que sofre esse crime pode e deve pedir ajuda”, acrescentou.

A pena prevista contra o bullying é de detenção de um a três anos e multa, e se cometido em ambiente escolar a pena será aumentada em 50%.

De acordo com Adelson Vieira, vice-diretor da Escola Liberdade, o bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interajam, tais como escola, faculdade/universidade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos.

“Nossos alunos souberam absorver as explanações da psicóloga e tiveram a oportunidade de se expressar se já haviam sofrido bullying ou então de se refletir sobre atos que fazem alguém sofrer”, salientou Solange Alves, diretora da Escola Furlan. (Por Domingos Oliveira)