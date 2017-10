Criança de 2 anos e quatro mulheres morrem em acidente de ônibus na Bahia

Quatro das cinco vítimas do acidente com um ônibus de excursão que seguia de Itaberaba para Jacobina foram identificadas. Uma criança de dois anos está entre os mortos. Até 17h deram entrada na Polícia Técnica de Jacobina os corpos de três adultos, uma adolescente e da criança. Todos os corpos já passaram por necrópsia.

As vítimas foram identificadas como Penélope Pimentel Lopes, 2 anos, Vanessa Diamantino de Almeida, 16, Maria Ruthe Diamantino dos Santos Souza, 48, e Margarida Lopes Mascarenhas, 68. A quinta vítima também é uma mulher e está com a identidade ignorada.

Equipes extras foram deslocadas para o DPT de Jacobina e o de Itaberaba para auxiliar nos trabalhos. Todas as vítimas foram identificadas através das digitais.

Dos feridos, 27 deram entrada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e Hospital Estadual da Criança (HEC), ambos em Feira de Santana. São 18 adultos e nove crianças, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Aviões e helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foram usados para auxiliar no resgate. Pacientes que precisavam de cuidados na terapia intensiva pediátrica foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital do Subúrbio, em Salvador. (Informações: Correio)