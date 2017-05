Criança de três anos morre após engasgar-se com pão em Itanhém Menina ainda chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo / Imagem: Água Preta News

Na noite deste último sábado, dia 29 de abril, Maria Vitória Lemos Pereira, de 3 anos de idade, morreu em Itanhém, depois de engasgar-se com um pedaço de pão. Segundo informação de familiares, a criança ainda chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Maria Moreira Lisboa, na própria cidade de Itanhém mas, não resistiu e veio a óbito.

O levantamento cadavérico foi realizado pela Polícia Civil na própria unidade de saúde e logo depois, o corpo acabou sendo removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Os laudos dos exames de medicina legal devem ser divulgados nesta terça-feira, dia 2 de março, apontando oficialmente a causa da morte.

Segundo o site Água Preta News, a criança estava em casa com o pai Lucas dos Reis Pereira, com a mãe Daiane Lemos e com o irmão de apenas 35 dias de nascido, que é o segundo filho do casal.

Por volta das 18h30 a mãe perguntou se a filha queria jantar. Ela disse que queria comer um pão apenas. O pai deu o pão com café pra filha na sala da casa.

De acordo com familiares, a criança chegou a comer o pão quase todo e, no final, começou a passar mal, a se engasgar com o alimento.

Na mesma hora a mãe tentou as manobras para desengasgar a criança e conseguiu tirar alguns pedaços de pão da boca dela. Uma vizinha foi chamada e depois dos primeiros socorros levou a menina para o Hospital Maria Moreira Lisboa, onde chegou ainda com vida, mas veio a óbito no momento que os profissionais de saúde tentavam reanimá-la.

Da residência do casal até o hospital a criança, de acordo com familiares, chegou a desmaiar.

O corpo de Maria Vitória, após ser liberado do IML de Teixeira de Freitas, foi levado para a residência dos país, na Rua Elvito Quaresma, no bairro São João e o sepultamento aconteceu no fim da manhã deste domingo, dia 30. (Por Ronildo Brito)