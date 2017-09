Criminosos interceptam jovem em bicicleta e o executam em Teixeira de Freitas

Na tarde deste domingo, dia 17 de setembro, Wallas Santos Nascimento, de 21 anos, foi morto quando pedalava uma bicicleta na Rua África, Bairro Liberdade, região sul de Teixeira de Freitas. Moradores disseram à polícia que dois elementos aproximaram-se da vítima numa motocicleta, sendo que o carona sacou a arma e efetuou três disparos à queima roupa.

Atingido por um tiros, Wallas ainda conseguiu correr por uma área alagada, mas caiu e veio a óbito logo depois. Testemunhas disseram que ainda viram o jovem acenando e pedindo ajuda, mas quando o socorro chegou, ele já tinha morrido.

O delegado Júlio Telles, de plantão neste domingo (17), na sede da 8ª Coorpin e uma equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), estiveram no local, onde procederam com o levantamento cadavérico e iniciaram as investigações em torno do assassinato, que segue com autoria e motivação desconhecidas. (Por Ronildo Brito)