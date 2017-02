Cultura e Saúde são os dois assuntos mais debatidos em sessão da Câmara de Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas realizou a sua segunda sessão plenária na manhã desta terça-feira (07/02), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR). Os parlamentares demonstraram uma preocupação nítida com o restabelecimento dos quadros da saúde pública do município e promoveram os mais diversos posicionamentos em relação ao assunto.

O primeiro a usar à tribuna da casa foi o vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), que em sua fala se mostrou preocupado com o serviço de alta complexidade na saúde pública, de modo específico, no setor da Oncologia e Hemodinâmica, tanto que solicitou a mesa diretora do Poder Legislativo que convide o secretário Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos ao parlamento e a sociedade sobre as futuras providências.

O tema saúde pública permeou a maioria dos discursos dos vereadores que se mostraram sensíveis a preocupação do edil e muitos deles informaram que já tinham visitado alguns equipamentos de Saúde e também compactuavam com a preocupação de colaborarem com o executivo municipal para uma saúde pública de qualidade.

Em duas intervenções o presidente Agnaldo da Saúde, julgou como pertinente a preocupação dos edis e se posicionou a favor em convidar o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos referente a alta complexidade e outros serviços ofertados pela saúde pública de Teixeira de Freitas.

Fatos que também ocuparam a tribuna, foi a preocupação de uma possível mudança da sede regional da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes para à cidade de Porto Seguro, fato este questionado pelo vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), que de pronto informou que já oficiou o secretário de estado da Segurança Pública da Bahia para obter tais esclarecimentos.

O tema “Cultura” e educação também ocuparam a tribuna do parlamento na fala do vereador Valci Vieira dos Santos (SD), obteve apoio dos colegas vereadores ao se mostrar preocupado com as ações públicas para área da Cultura em Teixeira de Freitas sugerindo a criação de um fundo Municipal de Cultura e a criação de uma Biblioteca Pública Municipal com Gestão Plena.

O vereador Valci Vieira lembrou que a cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as atividades e manifestações: música, teatro, leitura, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social. Destacou que a cultura é a mãe da educação e, nesta atual gestão haverá de ser diferente e progressista os atos culturais e educacionais em Teixeira de Freitas.

Já o vereador Joris Bento Xavier (PTC), anunciou a realização do pré-carnaval do distrito de Santo Antônio com o apoio do Poder Executivo Municipal, reforçando o seu incondicional apoio ao lazer e a cultura do município, em especial aos eventos tradicionais e religiosos do distrito de Santo Antônio.

O vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), apresentou uma proposição requerendo uma cópia do contrato em que o município concede a concessão pública a EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento que explora o serviço de fornecimento de água e rede de esgoto em Teixeira de Freitas. O vereador objetiva chamar a empresa para responsabilidade em razão das inúmeras reclamações em desfavor da empresa pelos seus maus serviços e taxas abusivas que vem cobrando da população.

O vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), defendeu o início da gestão do prefeito Temóteo Brito (PSD) e lembrou sobre o curto tempo de governo que ele tem para colocar o município em ordem e, que estará à disposição para colaborar com o gestor público municipal na solução de problemas e viabilizar projetos de lei que possa dar segurança e mobilidade administrativa para o novo gestor.

O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), afirmou que já pontuou a preocupação dos colegas vereadores com a saúde de alta complexidade e demais serviços do município e levou estas demandas ao prefeito Temóteo Brito e que mais uma vez faria esta pontuação ao prefeito municipal em relação a preocupação do parlamento.

Ao encerrar a sessão plenária, o presidente Agnaldo da Saúde mais uma vez assegurou que irá solicitar a visita do secretário de Saúde para que seja dado esclarecimentos aos vereadores e a comunidade e também para “comissão de saúde” e destacou que não terá nenhuma dúvida que o prefeito Temóteo Brito ajustará a situação no mais curto prazo de tempo possível. (Por Athylla Borborema).