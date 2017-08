Cunhado de entregador de panfletos assassinado é também morto a tiros em Itamaraju

Marcelo Lopes Rodrigues, de 28 anos de idade, foi morto a tiros por volta das 20h desta última quarta-feira, dia 16 de agosto, na Rua Espírito Santo, via que liga o centro de Itamaraju ao Bairro Novo Prado. Ele havia sido intimado no mesmo dia do crime, para comparecer à Delegacia Territorial de Itamaraju (DT), onde prestaria depoimento sobre a morte de Thalles Delane Santos Brito, o “Scooby”, de 32 anos, também assassinado com disparos de arma de fogo na cidade.

No levantamento cadavérico foi comprovado que Marcelo foi morto com três tiros, todos na região da cabeça, além de uma facada no alto das costas. A lâmina ficou cravada no corpo da vítima e a polícia investiga a possibilidade de ligação entre os dois crimes.

A morte de “Scooby”

Na madrugada de sábado do último dia 14 de janeiro, por volta das 3h, Thalles Delane Santos Brito, o “Scooby”, de 32 anos, foi executado com três disparos de arma de fogo, crime ocorrido nas imediações da Praça Castelo Branco, região central de Itamaraju.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar na época, Thalles foi surpreendido pelos disparos, sem que qualquer discussão fosse ouvida. O rapaz era bastante conhecido na cidade como “Scooby” e prestava serviço às lojas do comércio fazendo a entrega de panfletos.

Dezesseis dias após o assassinato, na tarde de segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017, a Polícia Civil de Itamaraju, deu por esclarecido o assassinato e identificou o assassino como sendo Davi Souza Muniz. A delegada Rosângela Santos, que esteve à frente das investigações, informou que Davi matou Thalles por ciúmes do mesmo com a ex-companheira. (Por Ronildo Brito)