De short e chinelos: Esposa de secretário usa veículo oficial fora de expediente em Itamaraju

No último sábado, dia 21 de outubro, o Grupo Fiscaliza Itamaraju, que ao longo dos últimos meses vem fazendo uma série de denúncias contra o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e membros do seu governo, enviou ao Teixeira News um vídeo em que Suênia Bastos, esposa do secretário municipal de Administração, Leo Oss, sai de um supermercado da cidade, por volta das 18h30, portanto fora de expediente, dirigindo um Chevrolet Celta, placa OLF-4134, de propriedade do motorista do chefe do Executivo Municipal e que aparece na lista dos carros alugados ao município.

O caso já foi denunciado ao Ministério Público e segundo os membros do Fiscaliza, “o uso indevido fica evidente, primeiro pelo horário e depois, o fato da esposa de Leo Oss, usar short e chinelos de dedo”, o que não seria usual para um serviço oficial. Suênia Bastos, ainda de acordo com o Fiscaliza, também é servidora pública lotada no gabinete do prefeito Marcelo Angênica.

Em relação à filmagem o Grupo Fiscaliza Itamaraju afirma ter flagrado duas ilegalidades, sendo a primeira o fato da utilização de um veículo oficial fora do expediente, para suposto uso pessoal e a própria locação do Celta, que no site do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), aparece em nome de Devison dos Reis Santos, nomeado assessor nível 1 do município, mas que é reconhecidamente o motorista do chefe do Executivo Municipal.

Na filmagem, logo após realizar compras, Suênic Bastos coloca as mercadorias no interior do Celta e sai do local ao volante. Em virtude da constatação os membros do Fiscaliza formalizaram denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE), pela qual acusam o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e o secretário de Administração, Leo Oss, pelos crimes de peculato e improbidade administrativa. (Por Ronildo Brito – MTb 0342/BA)