Delegacia de Tóxicos cumpre mandado e prende quatro acusado de tráfico de drogas em Prado

Em cumprimento a um mandato de busca e apreensão, policiais civis da Delegacia Regional de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), comandados pelo delegado Marco Antônio Neves, prenderam na nesta terça feira (20) em uma casa localizada à Rua Fonte do Mato, nº 08, no Centro da cidade do Prado, quatro indivíduos acusados de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Damião Costa da Conceição, vulgo “Véio Bala”, Renan Jesus Santos, o “Neguinho”, Jackson Santos Barreiros e Alexsandro Souza de Jesus, acabaram presos em flagrante. Damião e Jackson também são acusados de envolvimento em um homicídio tentado ocorrido contra um desafeto de prenome Alex, ocorrido por volta das 13h30 do dia 28 de novembro, próximo à Praça de Alimentação, no centro do Prado. Alex ficou paraplégico.

Já Renan, segundo o delegado Marco Antonio, é suspeito de ter tentado contra a vida de uma adolescente na semana passada. O tiro pegou de raspão. Na casa onde os quatro acusados foram presos, a polícia encontrou escondido em um guarda roupas, 92 pedras de crack embaladas para venda, uma pedra maior pesando 35 gramas da mesma droga, uma porção de cocaína, 02 buchas de maconha, 03 aparelhos de telefones celulares, R$ 600 em espécie, 01 relógio, 01 cordão de metal prateado, 01 chave de moto, e alguns documentos de carros.

Os quatro foram autuados em flagrantes por tráfico de drogas e vão ficar detidos na carceragem da 8ª Coorpin em Teixeira de Freitas a disposição a justiça. (Da redação TN)