Delegada Valéria Fonseca celebra reforma e novos resultados na Polícia Civil de Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas não tinha uma mulher no seu comando há quase 17 anos, sendo que a última havia sido a delegada Marinalva Alves que deixou o cargo em julho de 2000. No último dia 7 de janeiro de 2017, a região ganhou a delegada Valéria Fonseca Chaves que assumiu oficialmente o comando da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas e em mais 12 municípios da região, no último dia em 17 de janeiro.

A performance feminina que a unidade estava precisando é visível atualmente e os resultados alcançados também. A delegada Valéria Fonseca além de elegante e fina no trato para com as pessoas, trata-se de uma policial extremamente comprometida com suas funções e altamente diligente, estrategista e rápida nas suas ações.

Tão logo assumiu o comando da Polícia Civil na região, ela montou o seu time de delegados, de investigadores e escrivães. Promoveu uma reforma administrativa em todo distrito policial, começando pelo seu quadro de pessoal, estabeleceu novas funções, criou novos núcleos e promoveu novas nomeações para o seu quadro funcional, inclusive trazendo da área da 23ª Coorpin, onde foi coordenadora, os delegados Robério Farias Reis e Viviane Scofield.

Dos 10 homicídios registrados em janeiro, nove já foram elucidados pela Polícia Civil. Dos 5 registrados em fevereiro, quatro já foram elucidados. E dos dois crimes de morte ocorridos em março, ambos também já foram elucidados pela sua equipe.

A coordenadora Valéria Fonseca criou na base da 8ª Coorpin, o Núcleo de Homicídios e Tráficos de Drogas, onde estão como responsáveis os delegados Bruno Ferrari e Ricardo Amaral. Ela também criou o Núcleo de Crimes Contra o Patrimônio, que tem o delegado Marcus Vinicius como responsável.

O delegado Robério Farias Reis é a autoridade policial adjunta da coordenadora Valéria Fonseca. O delegado titular Manoel Andreetta ganhou dois delegados adjuntos, Rina Andrade e Willian Telles. O plantão policial é chefiado pelos delegados Júlio Teles, Andressa Carvalho, Maria Luiza e Waldiza Fernandes.

A DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher tem uma nova titular e trata-se da delegada Viviane Scofield. E a delegada Kátia Guimarães que acaba de conquistar a estabilidade profissional na carreira, passa a ocupar a vaga de adjunta da unidade.

“A nossa missão é aplicar bem nossos policiais e destiná-los para as funções que mais se identificam. Minha finalidade é trabalhar para o bem estar da população regional e fortalecer ainda mais a Polícia Civil em prol de um estado sólido e de paz. Vamos trabalhar dia e noite para que o crime não reine e para coibir eventos delitivos nocivos à sociedade e, se por ventura ocorrer, vamos operacionalizar permanentemente para prender todos os culpados e devolver a tranqüilidade a população”, ressaltou a delegada coordenadora Valéria Fonseca. (Por Athylla Borborema).