Delegado Jorge Nascimento se envolve em grave acidente automobilístico após cumprir plantão na 8ª Coorpin

Na tarde desta segunda-feira, dia 27 de março, por volta das 14h, o delegado Jorge Nascimento, titular de Itanhém, trafegava pela rodovia BA-290, na região de Santa Luzia do Norte, lugar conhecido como Patioba, retornando do plantão regional que teve de cumprir no fim de semana na sede da 8ª Coopin de Teixeira de Freitas, quando perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e despencou numa ribanceira de aproximadamente 200 metros.

O Fiat Palio, de cor branca, ficou destruído e a hipótese mais provável é que ele tenha dormido ao volante. Minutos antes do capotamento outros motoristas teriam presenciado Nascimento dirigindo em zig zag, mas essa hipótese ainda está sendo investigada.

Pouco tempo depois do acidente o delegado Jorge Nascimento, que está prestes a aposentar-se, foi socorrido por uma equipe do SAMU até o Hospital Municipal de Medeiros Neto, onde recebeu atendimento médico. Ele queixava-se de dores lombares e no tórax, além de apresentar escoriações pelo corpo, inclusive face. Acredita-se que Nascimento tenha sido arremessado ou pulado do veículo no meio do acidente.

Após exame de Raio-X a equipe médica constatou fratura em algumas costelas e por isso, indicou sua transferência ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). O seu estado de saúde foi considerado estável, apesar de requerer muita atenção, principalmente pelo risco de hemorragia interna. (Por Ronildo Brito)