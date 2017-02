Delegado Marco Antônio Neves é exonerado da DTE e de Alcobaça

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), deste último sábado, dia 11 de fevereiro, foram publicados os decretos de exoneração do delegado Marco Antônio Neves, do posto de titular da Delegacia Regional de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), bem como, de sua designação de responsável pela Polícia Civil no município de Alcobaça.

Nessa mesma edição das publicações oficiais do Governo do Estado, saiu a remoção do delegado Robério Farias Reis, que respondia pela 1ª Delegacia de Porto Seguro (23ª COORPIN), e agora terá exercício na 8ª COORPIN, em Teixeira de Freitas.

Na última sexta-feira, dia 10, o delegado Marco Antônio havia recebido das mãos do governador Rui Costa (PT), as chaves de uma viatura para reforçar as ações da Polícia Civil no município de Alcobaça. Nessa mesma visita o chefe do executivo estadual foi perguntado sobre a possibilidade de saída da DTE de Teixeira de Freitas para Porto Seguro. “São boatos e eu não posso fomentar boatos”, disse.

Curiosamente, um dia após essa afirmação, o delegado Marco Antônio Neves foi exonerado da titularidades da especializada. (Por Ronildo Brito)