Depois de trabalhar em festa, motorista perde a direção de casa e acaba capotando o carro na BR-101, em Linhares-ES Veículo com a carretinha onde era transportado o som, foram parar dentro do mato / Foto: Site de Linhares

O motorista que conduzia um Volkswagen Gol, na manhã deste domingo (18), perdeu a direção de casa e do carro, saiu da pista e foi parar num matagal às margens da rodovia BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares-ES.

Segundo o Site de Linhares a principal suspeita é que ele tenha dormido ao volante depois de montar a sonorização e ter trabalhado a noite inteira num evento no Pontal do Ipiranga. O motorista foi socorrido por populares e levado com ferimentos leves para o Hospital Geral de Linhares, onde foi medicado e liberado.

De acordo com informações de um amigo, depois de trabalhar ele desmontou a sonorização e seguia para o bairro Canivete, em Linhares-ES., mas quando ao chegar na BR-101 ao invés de convergir em direção à sua casa, virou no sentido contrário como se estivesse indo para Vitória. “Com certeza por causa do cansaço ele não percebeu que pegou a direção oposta”, contou o amigo. (Da redação TN)