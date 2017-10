Deputado Davidson Magalhães garante reforma do ginásio de Teixeira de Freitas

A partir de articulações com o Governo do Estado, o deputado federal Davidson Magalhães (PCdoB) garantiu a reforma do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy, em Teixeira de Freitas. O governador Rui Costa assina, no próximo dia 13, o convênio que libera recursos para o empreendimento, no valor de R$ 600 mil. A reforma foi um pedido do vereador teixeirende Leonardo Feitoza ‘Leonardo do Sindicato’.

“O ginásio está em péssimo estado já tem muito tempo, precisa de uma reforma urgente. Agradeço ao deputado Davidson por garantir essa obra e permitir que a gente continue a oferecer esporte e lazer pro povo de Teixeira”, declara o vereador Leonardo.

“Esporte e lazer não é algo a mais. É um direito, um serviço essencial. Venho me empenhando para ampliar essa oferta onde é necessário, gerando mais qualidade de vida para a população, especialmente nossos jovens”, destaca Davidson Magalhães.

O convênio firma uma parceria entre o Governo do Estado, através da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), e a prefeitura de Teixeira de Freitas. Além dos R$ 600 mil, a administração municipal também vai oferecer uma contrapartida, de valor ainda a ser definido pelo prefeito Temóteo Brito. (Por Ronildo Brito)