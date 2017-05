Deputado Robinho garante 1,5 milhão na implantação da água do Estância Biquíni em Teixeira de Freitas

Visando subsidiar informações sobre a obra de implantação de adutora de água tratada, rede e ligações de água, no bairro Estância Biquíni, na cidade de Teixeira de Freitas, o deputado estadual Carlos Robson Rodrigues da Silva, o “Robinho” (PP), um dos precursores deste projeto, informou na manhã desta terça-feira (02/05), que já está em fase de homologação, o contrato dos serviços de implantação de 2.800 metros de adutora em Diâmetro Nominal 300mm, visando melhorias no abastecimento de água nos bairros mais desfavoráveis da cidade, a exemplo do bairro Ulisses Guimarães.

Conforme o deputado estadual Robinho, somente no Estância Biquíni, serão assentados 11.770 metros de rede de distribuição para atender o bairro, além de melhorias e ampliação do sistema de produção de água. Segundo o deputado Robinho, o valor total do investimento é na ordem de R$ 1.574.852,67. E informa que a empresa vencedora da licitação da obra de implantação da água encanada no bairro Estância Biquíni é a Honda Construtora S/A., e a intervenção será executada com recursos próprios.

O vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), um dos políticos locais que buscou parceria do deputado estadual Robinho para que o sistema de água tratada do Estância Biquíni saísse do papel, comemorou a notícia. Para ele, em breve os moradores do Estância Biquíni poderão receber, pela primeira vez na história, água tratada nas suas torneiras. Ressalta que trata-se de um bem tão precioso e básico para o ser humano e que aquela população vinha padecendo com a falta dágua e se socorrendo sempre de poços artesianos nos quintais.

“Nosso desejo é de poder atender a população, oferecendo-lhes a dignidade que é devida, foi pra isso que ganhamos à credibilidade do povo do extremo sul. Se depender do meu mandato em Salvador, outros grandes benefícios virão para Teixeira de Freitas e para as demais cidades do extremo sul. Estamos felizes com a chegada das obras de readequação da rede de abastecimento de água para os moradores do Ulisses Guimarães e com a chegada do primeiro sistema de água potável para o bairro Estância Biquíni, que já foi licitado e o contrato já esta sendo homologado com a empresa para se iniciar a execução das obras”, garantiu o deputado estadual Robinho.

De acordo com Fábio Mendonça Santos, gerente de Suporte Técnico de Água Sul da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., para o bairro Estância Biquíni, esses serviços envolvem a implantação de 2.541 metros de adutora, 9.229m de rede, 690 ligações de água e implantação de booster, que viabilizará o abastecimento do bairro em tela. A obra irá atender 100% do bairro Estância Biquíni e, após a sua conclusão, Teixeira de Freitas terá um acréscimo de 690 ligações, aumentando a cobertura de abastecimento de água dentro de seu município, para 87%. E, além disso, com as intervenções constantes no contrato mencionado, o sistema irá ampliar sua capacidade de abastecimento, podendo atender, aproximadamente, mais 400 novas ligações.

O sistema de abastecimento de água de Teixeira de Freitas iniciou a operação em 1974. Atualmente abastece 44.537 ligações existentes, beneficiando, aproximadamente 151.425 habitantes. A capacitação é realizada em manancial de superfície, rio Itanhém, aduzindo uma vazão média de 1.038m3/h, operando cerca de 19h/dia. O sistema é composto por estação de tratamento de água (ETA), 04 reservatórios com a capacidade total de 7.400m3, sistema de reaproveitamento de água de lavagens e uma malha de rede de distribuição de 397.624 metros de extensão que abastece 38.548 economias ativas.

A ETA – Estação de Tratamento de Água de Teixeira de Freitas é do tipo convencional, com capacidade nominal de 1.540m3/h, cujo tratamento consiste nas seguintes etapas: mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Neste processo, os insumos são: sulfato de alumínio liquido, dicloro e ácido fluossilicico. Segundo a EMBASA, para acompanhar o crescimento do município, entre o período de 2009 e 2016, a empresa realizou, no sistema de abastecimento de água da sede do município de Teixeira de Freitas, investimento na ordem de R$ 1.952.793,37 e mais R$ 865.134,50 nos distritos de Cachoeira do Mato, Duque de Caxias e Santo Antônio. (Por Athylla Borborema).