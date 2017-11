Descaso: USF abandonada e UPA entregue aos moradores de rua em Itamaraju

Ao longo dos últimos meses o município de Itamaraju, um dos mais importantes da região extremo sul, passa por uma crise sem precedentes na área de saúde, com unidades básicas sem nenhuma estrutura e medicamentos, além da população enfrentando dificuldade para marcas exames, fazer cirurgias e até serviços odontológicos. As filas para marcação de exames virou uma rotina.

Mas enquanto os moradores clamam por mais serviços, duas unidades de saúde que poderiam estar prestando atendimento, estão abandonadas. A USF do Bairro Marotinho, um dos maiores da cidade, foi deixada quase pronta pela administração anterior de Manoel Pedro Soares ‘Pedro da Campineira’, mas por motivos ignorados, está tomada pelo mato e até parte da estrutura, conforme denúncias de moradores, já foi furtada ou danificada.

As Unidades de Saúde da Família (USFs), são construídas com recursos federais, oriundos do Ministério da Saúde (MS), e o atual prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), ainda não informou os motivos do abandono.

Um morador do bairro gravou um vídeo denunciando o descaso e mandou a gravação ao Teixeira News. Enquanto a unidade é tomada pelo mato, a população do Marotinho tem que se espremer numa casa antiga, alugada pelo município na parte mais alta do bairro. A UBS em questão fica numa área ampla na parte mais baixa da comunidade, onde já funcionou um campo de futebol.



Com relação à Unidade de Pronto Atendimento 24Horas (UPA), com 980m² de área construída, a situação não é diferente. Iniciada em março de 2013, também na gestão do ex-prefeito Pedro da Campineira, a UPA deveria oferecer atendimento médico à população, 24 horas por dia, todos os dias da semana, no entanto, nunca entrou em operação.

Quando lançada fruto de um convênio entre os governos Federal e Estadual, além da Prefeitura de Itamaraju, a Unidade foi anunciada como um marco para a história da saúde pública do município, com capacidade de atendimento especializado em urgência e emergência para cerca de 150 pessoas por dia, além de 12 leitos equipados. O investimento total foi de quase R$ 2 milhões.

Mas até hoje, apesar de acabada, a UPA de Itamaraju não atendeu um paciente sequer. Nesta terça-feira, dia 7 de novembro, o Teixeira News teve acesso a uma filmagem e fotografias, que demonstram o total abandono do prédio, com vidraças e grades de acesso quebradas, matagal em volta e um “cenário fantasma” em seu interior. Nos últimos meses o prédio, que fica às margens da BR-101, vem servindo de abrigo para moradores de rua ou viciados em drogas. (Por Ronildo Brito)