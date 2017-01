Descendentes de Salustiano Ribeiro e André Oliveira realizam 1º Encontro da Família em Mucuri Cleuber Rios com seus pais Irá e Orlando e seus irmãos

“Vamos que Vamos”, este é o tom exaustivamente cantado pelos quatro cantos deste Brasil, pelos descendentes diretos de Salustiano Ribeiro e André A. Oliveira que se encontram nesse final de semana, dias 14 e 15 de janeiro. Esta é a 1° edição do evento.

Aproximar os parentes dos mais diferentes locais do nosso país e reunir gerações num ambiente de alegria e lembranças. Esta é a proposta do “1° Encontro dos Descendentes das Famílias de Salustiano e André, conforme Cleuber Rios, coordenador geral do evento.

O Encontro acontece no Sitio Bom Jesus, local com dependências e instalações próprias, em Mucuri, com confirmação de participantes dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Brasília e até da Itália.

A programação teve início por volta das 07 horas, com café da manhã. Em seguida à abertura, aconteceu o momento de reflexão aos moldes ecumênicos, depois com a palavra dos organizadores dando as boas vindas.

Cleuber Rios diz que este “1° Encontro dos Descendentes das Famílias de Salú e André” deve se constituir futuramente como um dos maiores encontros de famílias da Bahia, tendo em vista a dimensão familiar desses descendentes.

A ideia, segundo Cleuber é que este encontro passe a acontecer anualmente, cada ano em uma cidade. “Mucuri sedia esta 1ª Edição e depois outras cidades com seus representantes destas gerações assumem essa tarefa”, fala Rios.

AS CENTENÁRIAS FAMÍLIAS RIBEIRO E OLIVEIRA

AS FAMÍLIAS RIBEIRO e OLIVEIRA, com mais de 130 anos de existência e tradição na região de Mundo Novo, Mairi e Ipirá, no sertão da Bahia, começaram a ser constituídas desde à época do ano de 1880.

Descendente de português, SALUSTIANO RIBEIRO DA SILVA, filho do MANOEL RIBEIRO, nacionalidade portuguesa, vindo de Portugal para o Brasil no ano de 1820, residir e trabalhar na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.

Em 1880, se transferiu para o povoado de Pedras, município de Baixa Grande, Estado da Bahia, logo em seguida adquirindo terras na cidade de Mundo Novo, localidade da Fazenda Caboronga, apelidada de Jiribué, onde veio morar definitivamente casando-se com ELVIRA DA SILVA LEAL, constituindo uma grande FAMÍLIA, tendo 15 filhos, sendo 07 homens e 08 mulheres,

ANDRÉ AVELINO FERREIRA DE OLIVEIRA, também de origem portuguesa casou-se com Amélia Ribeiro Alves, então irmã de Salustiano Ribeiro, teve 14 filhos, sendo 07 homens e 07 Mulheres.

Com isso essas famílias descendentes de Salú e André se tornaram uma das maiores e mais tradicionais daquela Região com a união com outras famílias como: Família Rios , Borges, Ferreira, Leal, Lima, Carneiro e outras que constituem hoje uma grande descendência espalhada pelo Brasil. (Da redação TN)