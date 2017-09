Desfile cívico de 7 de setembro reúne diferentes gerações em Teixeira de Freitas

A tradição de ir anualmente até a Avenida Marechal Castelo Branco, no centro de Teixeira de Freitas, para prestigiar o desfile escolar e cívico-militar, tem um significado ainda maior para as futuras gerações. O aposentado Manoel Dias de Oliveira, que completou 74 anos nesta quinta-feira (07/09), conta: “Faço questão de comemorar o meu aniversário todos os anos na avenida, assistindo ao desfile. Este ano, em minha opinião, foi o mais belo de todos os desfiles que já assistir aqui. Eu sempre chego cedo e começo a comemorar o meu aniversário aqui”, explica.

O aposentado foi mais uma das pessoas que compareceram na comemoração do 195º aniversário da Independência do Brasil, que teve início às 08h da manhã. O palanque, como é de tradição ficou armado no largo da Avenida Marechal Castelo Branco (em frente ao Faé). Inicialmente as principais autoridades da cidade hastearam as bandeiras em frente à Prefeitura Municipal e depois o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa (PR), o juiz diretor da comarca Roney Moreira e o comandante da 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, tenente-coronel Sérgio Barros marcharam em direção ao palanque do evento, onde se posicionaram a espera do extenso desfile cívico.

O evento que comemorou os 195 anos da Independência do Brasil reuniu cerca de 500 militares, oriundos do 13º BEIC, 87ª CIPM, 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal e alunos do Colégio Militar. Mais de 50 instituições públicas e particulares de ensino desfilaram na avenida. Além das pessoas que marcharam no desfile cívico por outras organizações e igrejas evangélicas.

O diferencial este foi a Igreja Metodista Wesleyana que distribuiu duas mil garrafas d’água durante o desfile de 07 de setembro em comemoração a Independência do Brasil. Baseado no texto bíblico do evangelho, “Sede nunca mais, Jesus é a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna” João Cap. 04 Versículo 14, os Wesleyanos seguindo o que disse João, foram para a avenida fazer a distribuição de água.

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito defendeu a participação da juventude nestes momentos históricos que traz vida e motivação para a educação e bem-estar da população e disse que o povo tem que ficar alegre e prestigiar esses jovens guerreiros que serão o futuro da Nação. O prefeito Temóteo Brito também chamou a atenção para a crise econômica e disse que a situação torna o desfile ainda “mais especial”.

E disse que a beleza do desfile serve para reafirmar a força do povo teixeirense. “Ainda estamos vivendo a mais grave crise do país, que tem reflexos econômicos na vida das pessoas muito sérios. Entretanto, o povo de Teixeira de Freitas tem se mostrando muito mais forte. E hoje é dia de homenagearmos todos aqueles que vêm lutando ao longo desses anos para que esse município continue forte e, celebrar, sobretudo, o cidadão e a cidadania”, disse Temóteo.

O desfile ainda contou com a participação das lojas maçônicas, Rotary Club, Guarda Pestalozzi, IFBahiano, Secretárias Municipais, Escola Adventista e IFA que levaram para a avenida a beleza das escolas e o encanto das fanfarras. Com o tema “Criança e Adolescente, prioridade absoluta”, voltado para o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, o Desfile Cívico de 7 de Setembro em Teixeira de Freitas contou com a participação das escolas da rede pública e privada expondo faixas e cartazes com frases sobre direitos e deveres do cidadão, e, principalmente, da criança e do adolescente, era o que se via na apresentação da maioria das escolas.

Conforme o secretário Municipal de Educação, professor Hermon Freitas, a escolha do tema sobre o ECA foi passar a mensagem dos direitos das crianças e adolescentes. Informou que o tema foi discutido em sala de aula, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem 17 anos e não é tão divulgado. “As pessoas costumam procurar as leis só quando precisam delas”, advertiu. Já a Pestalozzi entrou na avenida mostrando que a igualdade e inclusão social é possível, tanto que a defesa foi demonstrada no desfile com os cadeirantes praticando capoeira.

O desfile ainda teve o Clube dos Desbravadores, Missão Calebe e Clube dos Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia, Ordem Demolay e Filhas de Jó da Maçonaria, FASB, Academia de Karatê, Portela Esporte Clube, Oriente Esporte Clube, Grupo Teatral, Capoeira, Balé e Candomblé, Departamento de Cultura, Kart Mania, ciclistas, skatistas, motociclistas e patins que encerrou com o tradicional desfile da Cavalgada da Independência.

Representando o direito à educação e à dignidade, algumas escolas levaram alunos com becas de formatura e outras vestidas de diversas profissões. Com o tema do esporte, algumas escolas levaram seus times campeões. Alunos também seguravam bolas de diversas modalidades esportivas. Grupos da Estratégia de Saúde da Família também desfilaram. Associações dos Deficientes Físicos mostraram diversos cartazes sobre direitos, como o de ir e vir. Diversos grupos de Capoeira também chamaram a atenção do público, principalmente quando crianças faziam malabarismos.

A Rede de Combate ao Câncer levou para a avenida uma faixa pedindo ‘tratamento com amor e dignidade’. No desfile das Creches as crianças levavam cartazes em formato de corações com os ‘mandamentos do lar’: bondade, amor e respeito. Houve empenho das escolas e entidades para passar suas mensagens. A quantidade de pessoas assistindo o desfile foi calculada em 20 mil pessoas, segundo o major Silvio Nunes, comandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar. Um enorme público que reuniu diferentes gerações de pessoas numa demonstração clara de patriotismo. (Por Athylla Borborema).