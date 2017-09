Desmanche descoberto em Teixeira de Freitas pode ter ligação com quadrilha que atua na BA, MG e ES

Nesta última quarta-feira, dia 20 de setembro, após denúncia anônima, policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), deslocaram-se a uma residência, na Rua Augusto Robetti, nº 36, no Bairro Estância Biquíni, região oeste da cidade, onde estaria funcionando um desmanche de veículos. Um morador próximo ligou para a central de comunicação da 87ª CIPM e relatou a existência de várias peças no local, movimentação estranha e barulho de maquinário de corte.

Assim que identificaram o imóvel os militares montaram um cerco, mas quando adentraram ao local, notaram que não havia ninguém, Na garagem da casa eles encontraram um veículo Volkswagen Gol, de cor cinza, placa policial MSW-0567, licenciado em São Mateus-ES., com restrição de futo.

Ainda durante buscas no imóvel, os militares encontraram diversas peças de veículos, separadas e organizadas nas várias dependências da residência. Também foram localizados um oxigênio de corte e diversos tetos de modelos de diferentes carros. Acredita-se que os responsáveis pelo desmanche tenham conseguido fugir do local antes da chegada da polícia.

A partir da descoberta o caso foi repassado à Polícia Civil, que vai seguir com as investigações. Também é aguardada uma perícia no local, que foi lacrado. A dona do Gol já foi contatada pela polícia e relatou que o seu carro foi furtado na madrugada do último dia 25 de agosto, por volta das 3h da madrugada, em São Mateus-ES.

Não é descartada a hipótese do desmanche pertencer a uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos, com ramificações da Bahia, Minas Gerais e Espirito Santo. Na última segunda-feira, dia 18 de setembro, um dos acusados de liderar a quadrilha, identificado como Roberto da Silva Oliveira, de 29 anos de idade, morreu ao trocar tiros com militares da Rondesp Sul, na rodovia BR-101, trecho entre Teixeira de Freitas e Itamaraju. Com ele os policiais apreenderam um veículo Volkswagen Saveiro e um revólver calibre 38, municiado com cinco munições deflagradas. (Da redação TN)