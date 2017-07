Detento do semiaberto é assassinado com tiros de pistola próximo ao Presídio de Teixeira de Freitas

No início da tarde desta terça-feira, dia 18 de julho, por volta das 13h, Luiz Carlos Moitinho, o “Carlão”, foi morto a tiros de pistola nas imediações do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), no Bairro Kaikan Sul.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, “Carlão” era presidiário do regime semiaberto e após o almoço, estava retornando para trabalhar numa fábrica de blocos e bloquetes, que funciona nos fundos da unidade prisional.

Quando aproximava-se do local, segundo a polícia, o detento, que trafegava numa moto Honda, de cor vermelha, placa HOW-5833, licenciada em Betim-MG., foi interceptado pelos dois assassinados, que também estavam numa motocicleta. “Carlão” ainda teria lutado com um dos criminosos, mas ao ser atingido por disparos na região da cabeça, caiu e veio a óbito no local.

Uma equipe de socorristas do SAMU chegou a deslocar-se para prestar socorro à vítima, mas quando chegou, percebeu que Luiz Carlos Moitinho, o “Carlão”, já estava em óbito. Agentes da Polícia Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), compareceram ao lugar, onde procederam com o levantamento cadavérico e perícia de local. Logo em seguida foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

Informações dão conta que o presidiário respondia pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morto) e após cumprir parte da pena no regime fechado, havia sido beneficiado para o semiaberto, quando o detento dorme na prisão no período noturno e é liberado durante o dia para trabalhar.

Autoria e motivação do crime são desconhecidas. As investigações em torno do assassinato seguem a cargo no Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)