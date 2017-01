Detentos que fugiram em Jacinto-MG., podem ter se escondido em Eunápolis

A polícia da cidade de Jacinto-MG., localizada no Vale do Jequitinhonha, procura por cinco detentos que renderam e agrediram dois agentes penitenciários do presídio, no último sábado (7), e fugiram da unidade levando quatro armas de fogo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam fazendo um procedimento de rotina nas celas, quando foram surpreendidos por cinco presos, que pegaram as chaves do local, agrediram os funcionários com socos e chutes e em seguida prenderam os agentes, juntamente com outros sete detentos. Antes de fugirem, os presos roubaram de dentro do presídio, três revólveres e uma pistola.

Ainda de acordo com os militares durante a fuga, os presos roubaram um veículo e fugiram sentido a cidade de Salto da Divisa. Após 15 Km, os fugitivos abandonaram o carro e seguiram a pé para dentro de um matagal.

Os presos que escaparam foram identificados como Averaldo, António Lúcio, José Guilhermino, Janderson e Héber, todos considerados perigosos. Desconfia-se que o bando esteja escondido em Eunápolis. (Por Ronildo Brito)