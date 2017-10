Detran-BA já aceitava cartões para pagamento de débitos

A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de autorizar o pagamento e parcelamento de multas com cartões de débito e crédito, vinha sendo defendida pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), em Brasília, e não surpreendeu o órgão. Há um ano, o Detran-BA disponibiliza para os correntistas do Banco do Brasil, que opera os serviços bancários do Governo do Estado, o uso do cartão para o pagamento do licenciamento do veículo, incluindo multas do exercício, ou o parcelamento em até 10 mensalidades.

Após a publicação da resolução do Contran 697, nesta quarta-feira (18), liberando a arrecadação de multas e outros débitos relativos a veículos, por meio de cartões, o Detran-BA vai elaborar as normas complementares para credenciar as empresas que irão oferecer o serviço, com o objetivo de alcançar os correntistas de todos os bancos. “ Essa era uma bandeira da Bahia que acertadamente o Contran decidiu colocar em prática, adequando os Detrans aos métodos de pagamento mais usados pela sociedade. Vamos oferecer comodidade ao cidadão e reduzir a inadimplência”, declarou o diretor-geral do Detran-BA, Lúcio Gomes. (Da redação TN)