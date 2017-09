Detran homenageia autoridades, jornalistas e artistas na Semana Nacional de Trânsito

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (22), no Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública, em Salvador, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) homenageou 38 autoridades e personalidades, pelo trabalho em prol da segurança viária, com a entrega da medalha “Amigo do Detran” , em comemoração à Semana Nacional de Trânsito. “São parceiros que têm nos ajudado a multiplicar a mensagem do respeito à vida e lutado conosco pela redução de acidentes”, justificou o diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes.

Entre os agraciados estavam o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e os secretários estaduais Edelvino Góes (Administração), Josias Gomes (Relações Institucionais), Maurício Barbosa (Segurança) e Fábio Vilas-Boas (Saúde), além de parlamentares. “Essa homenagem vai para a Rede SAC, que oferece serviços qualificados do Detran”, ressaltou o secretário Góes.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alselmo Brandão, e o comandante do Esquadrão Águia, major Marcelo Grun, também foram homenageados. “Esse reconhecimento nos motiva ainda mais para o trabalho conjunto da PM com o Detran, pela paz no trânsito”, afirmou o major. Na lista dos que receberam a honraria, constavam ainda os jornalistas Raul Monteiro, Rita Batista, Uziel Bueno, Mário Kertész, Raimundo Varela e Ricardo Luzbel.

O Detran fez a entrega também do prêmio “Amigo do Trânsito” a servidores do órgão, representantes da sociedade civil e aos cantores Tuca Fernandes e Carla Cristina. “Me senti lisonjeada por saber que além de levar alegria para as pessoas, posso levar informações relevantes de conscientização no trânsito”, retribuiu Carla. (Da redação TN)